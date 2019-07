Ein buntes Gewusel. Achtzehn Kinder, alle fünf Jahre alt, laufen quer durcheinander, aufeinander zu, zum Tor, zu ihren Eltern am Hallenrand, wieder zu anderen Kindern. Dann – ein heller Pfiff. Mitten in der Halle steht Adam, fast zwei Meter groß, breites Lächeln, mit einer gelben Trillerpfeife in der rechten Hand.

Sofort laufen die Kinder zu ihm. Gemeinsam mit ihnen setzt er sich in einen Kreis und erklärt, wie das Training verlaufen wird. Ungeduldig hören ihm die Mädchen und Jungen zu. Sie können es kaum abwarten, endlich anzufangen. Doch sie warten, bis er ihnen das Zeichen gibt aufzustehen.

Das Fußballtraining des Jahrgangs 2013 in Egelsbach ist immer samstags in der Turnhalle der Gemeinde bei Frankfurt am Main. Adam leitet es seit August 2018 gemeinsam mit Daniela Werkmann. Mit ihr teilt er nun auch die Kinder in zwei Gruppen ein, um bei den Aufwärmübungen alle besser im Blick zu haben.