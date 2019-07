100 Jahre Bauhaus

„Form follows function“, also: die Form eines Objekts orientiert sich an dessen Funktion, so lautet ein zentraler Leitsatz des Bauhauses. Funktionalität stand im Mittelpunkt allen Schaffens – sowohl beim Bauen, in der Malerei, der Grafik oder der Fotografie. Das Schöne sollte immer auch praktisch sein. Mit dieser Zielsetzung entstanden ganz unterschiedliche Werke. Einen tatsächlich einheitlichen Bauhaus-Stil gibt es nicht. Er ist so vielfältig wie die Künstler, die ihn schufen.